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Сумчанка - участница аукциона «Интер – детям» полетала с «Авиатором»

Аукцион «Интер – детям» не только еженедельно представляет новые лоты на сайте deti.inter.ua, но и регулярно рассказывает о реализации самых ярких из уже выкупленных.

Недавно был реализован необычный лот – «Полет на самолете вместе с группой «Авиатор».

Луиза Чернобук из Сумской области – давняя поклонница группы «Авиатор», и знает, что ребята два года учились управлять  самолетом АН-2. Поэтому подняться с ними в небо не боялась. «Когда я зашла на сайт и увидела лот от группы «Авиатор», сразу поняла: это – мой шанс, и я им воспользовалась, – признается Луиза. – Этот аукцион  – как раз тот редкий случай, когда, делая добро другим, ты можешь исполнить свою мечту».

Первый полет совершили все вместе. За штурвалом – опытный пилот-инструктор, звездная команда – рядом.  Луиза –VIP-пассажир. Взлет, посадка… Затем каждый из «Авиаторов» по очереди отрабатывает элементы. Уже на земле девушка призналась: не верила, что полет состоится.  Слишком давно мечтала хотя бы просто познакомиться с «Авиаторами». А здесь – еще и удалось разделить с ними небо! Впечатлений – на всю жизнь.

«Мы рады возможности выполнить свое обещание, реализовать наш лот,  а главное – помочь деткам, – говорят музыканты. –  Хотим, чтобы они росли здоровыми и, возможно, когда-нибудь стали авиаторами».

Тем, кто в этот раз упустил свой шанс почувствовать настоящий драйв, стоит почаще заходить на deti.inter.ua. Сбор средств на покупку аппарата интенсивной вентиляции легких для реанимации Центра детской токсикологии "ОХМАТДЕТ" продолжается.  И лот вашей мечты может появиться в любой момент! 

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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