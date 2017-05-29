Сумчанка - участница аукциона «Интер – детям» полетала с «Авиатором» Аукцион «Интер – детям» не только еженедельно представляет новые лоты на сайте deti.inter.ua, но и регулярно рассказывает о реализации самых ярких из уже выкупленных.

Недавно был реализован необычный лот – «Полет на самолете вместе с группой «Авиатор».

Луиза Чернобук из Сумской области – давняя поклонница группы «Авиатор», и знает, что ребята два года учились управлять самолетом АН-2. Поэтому подняться с ними в небо не боялась. «Когда я зашла на сайт и увидела лот от группы «Авиатор», сразу поняла: это – мой шанс, и я им воспользовалась, – признается Луиза. – Этот аукцион – как раз тот редкий случай, когда, делая добро другим, ты можешь исполнить свою мечту».

Первый полет совершили все вместе. За штурвалом – опытный пилот-инструктор, звездная команда – рядом. Луиза –VIP-пассажир. Взлет, посадка… Затем каждый из «Авиаторов» по очереди отрабатывает элементы. Уже на земле девушка призналась: не верила, что полет состоится. Слишком давно мечтала хотя бы просто познакомиться с «Авиаторами». А здесь – еще и удалось разделить с ними небо! Впечатлений – на всю жизнь.

«Мы рады возможности выполнить свое обещание, реализовать наш лот, а главное – помочь деткам, – говорят музыканты. – Хотим, чтобы они росли здоровыми и, возможно, когда-нибудь стали авиаторами».

Тем, кто в этот раз упустил свой шанс почувствовать настоящий драйв, стоит почаще заходить на deti.inter.ua. Сбор средств на покупку аппарата интенсивной вентиляции легких для реанимации Центра детской токсикологии "ОХМАТДЕТ" продолжается. И лот вашей мечты может появиться в любой момент!