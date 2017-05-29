На Сумщине от мощного урагана погибла женщина (видео) Жертвой урагана в Сумской стала 59-летняя женщина, на которую накануне упало дерево.

От сложной черепно-мозговой травмы женщина скончалась в больнице, говорится в сюжете ТСН.

59-летняя заведующая детсада возвращалась с работы, когда налетела буря. Ветер сломал огромное дерево, и оно упало на женщину. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в областную больницу.

По прогнозам синоптиков такая погода, когда на смену солнцу резко приходить ливни с ветрами, в области продержится еще на сутки. Поэтому советуют людям быть осторожными и, по крайней мере, не ходить под большими деревьями.