На Сумщине от мощного урагана погибла женщина (видео)

От сложной черепно-мозговой травмы женщина скончалась в больнице, говорится в сюжете ТСН.
59-летняя заведующая детсада возвращалась с работы, когда налетела буря. Ветер сломал огромное дерево, и оно упало на женщину. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в областную больницу.
По прогнозам синоптиков такая погода, когда на смену солнцу резко приходить ливни с ветрами, в области продержится еще на сутки. Поэтому советуют людям быть осторожными и, по крайней мере, не ходить под большими деревьями.
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