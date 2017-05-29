Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3515

На Сумщине от мощного урагана погибла женщина (видео)

Жертвой урагана в Сумской стала 59-летняя женщина, на которую накануне упало дерево.

От сложной черепно-мозговой травмы женщина скончалась в больнице, говорится в сюжете ТСН.

59-летняя заведующая детсада возвращалась с работы, когда налетела буря. Ветер сломал огромное дерево, и оно упало на женщину. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в областную больницу.

По прогнозам синоптиков такая погода, когда на смену солнцу резко приходить ливни с ветрами, в области продержится еще на сутки. Поэтому советуют людям быть осторожными и, по крайней мере, не ходить под большими деревьями.

Право Несчастный случай Ураган
view counter

По тематике

Сегодня 14:30

В мэрии отчитались: в Сумах ликвидируют последствия вчерашнего урагана

В Сумах обслуживающие организации устраняют последствия урагана, который охватил город накануне вечером....

Последствия урагана в Сумах (фото)
Сегодня 09:28

Последствия урагана в Сумах (фото)

13 июня в Сумах в результате сильного урагана повреждены здания и повалены десятки деревьев....

Вчера 16:33

В Лебединском районе тракторист погиб от удара током

На территории сельскохозяйственного предприятия на Лебединщине тракторист погиб, получив поражения электрическим током....

Вчера 13:30

В Шостке на «Импульсе» травмирована сотрудница

Работница КП «ШКЗ «Импульс» в результате инициации вещества получила ожоги и осколочные ранения....

30.05.2017 09:06

В Сумах кровельщик разбился насмерть, упав с крыши больницы

27 мая работник ФЛП, которое специализируется на проведении кровельных работ, при выполнении ремонта карниза упал с крыши главного корпуса Сумской...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.