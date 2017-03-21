На Сумщине мужчина совершил акт самосожжения

На Сумщине прямо перед соседями мужчина свел счеты с жизнью, не оставив людям шансов его спасти. Об этом СобКору рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Сумской области.
На глазах у соседей мужчина вылил на себя определенное количество бензина и подпалил спичку. Его тело с ног до головы мгновенно охватил огонь. Скорую помощь очевидцы жуткого самоубийства хоть и вызвали, но спасти человека, который постарался нанести себе смертельные увечья, практически невозможно.
Обгоревшего мужчину госпитализировали в районную больницу, но там в реанимации он скончался.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 115 УК Украины "умышленное убийство" с пометкой "суицид". Ведется расследование, в результате чего следователь выяснит истинную причину самосожжения мужчины из Глухова. Пока что единственная версия - семейный конфликт.
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