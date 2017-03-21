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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3631

На Сумщине мужчина совершил акт самосожжения

Такой чудовищный способ самоубийства выбрал для себя житель с. Глухов.

На Сумщине прямо перед соседями мужчина свел счеты с жизнью, не оставив людям шансов его спасти. Об этом СобКору рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Сумской области.

На глазах у соседей мужчина вылил на себя определенное количество бензина и подпалил спичку. Его тело с ног до головы мгновенно охватил огонь. Скорую помощь очевидцы жуткого самоубийства хоть и вызвали, но спасти человека, который постарался нанести себе смертельные увечья, практически невозможно.

Обгоревшего мужчину госпитализировали в районную больницу, но там в реанимации он скончался. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 115 УК Украины "умышленное убийство" с пометкой "суицид". Ведется расследование, в результате чего следователь выяснит истинную причину самосожжения мужчины из Глухова. Пока что единственная версия - семейный конфликт.

Право Самоубийство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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