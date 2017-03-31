В Сумах экономят на уличном освещении

Как сообщил директор предприятия Эдуард Велитченко, это разработка сумского КП «Горсвет» и винницкого предприятия «ПромАвтоматика», что не стоило предприятию ни копейки.
«Перед нашим предприятием была задача сделать уличное освещение эффективным и экономичным. Над этим и работаем. Диммирование - один из методов. На прошлой неделе проверили, как это работает, и запустили его на постоянной основе», - отметил Эдуард Велитченко.
Диммирование позволяет экономить в ночное время до 50% энергоресурсов.
По такому же принципу предприятие планирует в дальнейшем наладить уличное освещение на пр-те Шевченко, ул. Горького и других, где еще установлены старые светильники.
Работы будут выполняться за счет средств, предусмотренных на проведение текущего ремонта.
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