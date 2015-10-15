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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05257

Чудо-юдо: в Сумах ищут рыбу с ботулизмом

В Сумах предпринимателей - операторов рынка, осуществляющих оборот вяленой рыбы, просят информировать управление Госпродпотребслужбы г. Сумы об обнаружении партий этого продукта производства ЧП Меркулов А.В. (поставщик ООО «Чудо-юдо»).

Это следует делать в связи с выявлением случаев ботулизма среди населения, связанных с употреблением вяленой рыбы промышленного производства и с целью принятия необходимых мер, предусмотренных Законами Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов» и «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения».

Поэтому, как только партии вяленой рыбы производства ЧП Меркулов А.В. (поставщик ООО «Чудо-юдо») будут выявлены предпринимателями города, последние должны сообщить об этом в управление Госпродпотребслужбы г. Сумы по тел.: 779-053.

Напомним, в Сумской области уже зарегистрирован один летальный случай от ботулизма. 38-й мужчина скончался в результате употребления вяленой рыбы.

Общество Ботулизм
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