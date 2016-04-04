На Добровольной продолжается установка современного уличного освещения В микрорайоне Добровольная продолжается переоснащение 11 улиц современным внешним освещением.

Из городского бюджета на это выделили почти 2 миллиона гривен. Всего будет обновлено 180 фонарей.

Уже больше недели работают электрики в едва ли не самом большом частном секторе города. Их задача до конца месяца заменить силовые кабели и установить современные светодиодные лампы.