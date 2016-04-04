На Добровольной продолжается установка современного уличного освещения

Из городского бюджета на это выделили почти 2 миллиона гривен. Всего будет обновлено 180 фонарей.
Уже больше недели работают электрики в едва ли не самом большом частном секторе города. Их задача до конца месяца заменить силовые кабели и установить современные светодиодные лампы.
На сайте мэрии появились Планы ремонта электрических сетей наружного освещения....
Электронная петиция Алексея Рохманова "Освещение на объездной по улице Интернационалистов" получила ответ от горсовета....
Электронная петиция Алексея Рохманова "Освещение на объездной по улице Интернационалистов" собрала 263 подписи сумчан и была передана сегодня на рассмотрение...
4 июля в ходе аппаратного совещания говорили о проведении работ по восстановлению и модернизации освещения у каждого жилого дома в...
В Сумах планируют осветить все пешеходные переходы....