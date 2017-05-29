В Сумах почтили память погибших пограничников 14 июня в управлении и подразделениях охраны границы Сумского отряда проведены мероприятия памяти погибших пограничников, отдавших свою жизнь за независимость Украины во время выполнения обязанностей в зоне проведения антитеррористической операции.

За 3 года российской агрессии 67 героев-пограничников отдали свою жизнь, защищая Родину, 5 считаются пропавшими без вести.

Первые потери Государственная пограничная служба Украины понесла в районе проведения АТО в июне 2014 года, когда погибло пять военнослужащих Учебного центра Государственной пограничной службы Украины.

14 июня 2014 года на окраине города Мариуполя, в районе завода «Азовсталь», из засады была обстреляна колонна автомобилей, которая двигалась из Учебного центра к управлению Донецкого пограничного отряда. Обстрел велся из автоматов, гранатометов и снайперского оружия. Пограничники дали достойный отпор врагу, но в результате боевого столкновения погибли 5 человек, а 10 военнослужащих получили ранения.

Среди погибших майоры Виталий Винниченко и Николай Зайцев, прапорщик Владимир Гречаный, старшина Сергей Епифанов и работник Александр Островский.

Также, 7 июня 2015 года, выполняя боевое нанесения по охране морского участка государственной границы, в результате подрыва катера на вражеской мини погиб военнослужащий Мариупольского отряда морской охраны главный старшина Антон Маслий.

Личный состав почтил память героев-пограничников минутой молчания, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.