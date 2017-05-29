В Сумах почтили память погибших пограничников

За 3 года российской агрессии 67 героев-пограничников отдали свою жизнь, защищая Родину, 5 считаются пропавшими без вести.
Первые потери Государственная пограничная служба Украины понесла в районе проведения АТО в июне 2014 года, когда погибло пять военнослужащих Учебного центра Государственной пограничной службы Украины.
14 июня 2014 года на окраине города Мариуполя, в районе завода «Азовсталь», из засады была обстреляна колонна автомобилей, которая двигалась из Учебного центра к управлению Донецкого пограничного отряда. Обстрел велся из автоматов, гранатометов и снайперского оружия. Пограничники дали достойный отпор врагу, но в результате боевого столкновения погибли 5 человек, а 10 военнослужащих получили ранения.
Среди погибших майоры Виталий Винниченко и Николай Зайцев, прапорщик Владимир Гречаный, старшина Сергей Епифанов и работник Александр Островский.
Также, 7 июня 2015 года, выполняя боевое нанесения по охране морского участка государственной границы, в результате подрыва катера на вражеской мини погиб военнослужащий Мариупольского отряда морской охраны главный старшина Антон Маслий.
Личный состав почтил память героев-пограничников минутой молчания, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли...
В Белопольском районе пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда во время реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о...
Краснопольская районным судом вынесен приговор в отношении гражданина Украины за совершение им уголовного преступления - преступления, предусмотренного ч. 1 ст....
Сумской пограничный отряд информирует о порядке и особенностях пересечения государственной границы Украины во время выезда в страны Евросоюза по биометрический...
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины боеприпасов...