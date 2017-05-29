Россиянин и молдаванин пытались подкупить сумских пограничников

Гражданин России, въезжая 12 июня в Украину автомобилем марки «GEELY» российской регистрации, пытался подкупить пограничников. Во время осуществления пограничного контроля 26-летний мужчина с целью содействия в беспрепятственном пересечении госграницы предложил стражу границы неправомерную выгоду в размере 5000 российских рублей.
14 июня 39-летний гражданин Молдовы, который следовал в Украину в пешем порядке, чтобы пересечь госрубеж предложил охранникам границы денежное вознаграждение в размере 200 гривен.
Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам Национальной полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения ими уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
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