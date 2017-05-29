В Сумах горела двухэтажка

14 июня в 19:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара в двухэтажном жилом доме по улице Псельская в г. Сумы. По вызову были направлены дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательной части.
Уже через 7 минут пожарные прибыли на место происшествия и установили, что горение происходит в одной из квартир на верхнем этаже. Попав в задымленное помещение, спасатели провели разведку, во время которой было установлено, что в комнате горит покрывало. Также существовала угроза дальнейшего распространения огня. Уже в 20:08 спасатели локализовали пожар, в 20: 11- ликвидирован.
Всего на месте происшествия работало от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 7 человек личного состава и 2-е единицы специальной техники.
В результате происшествия огнем уничтожены вещи домашнего обихода.
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