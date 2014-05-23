Мэр Сум назначил своего однопартийца директором ЦДМ С сегодняшнего дня директором городского центра досуга молодежи стал Игорь Ганненко.

Мэр Сум Александр Лысенко своим распоряжением назначил на должность городского центра досуга молодежи своего однопартийца Игоря Ганненко, который до этого занимал должность главы пресс-службы мэрии.

Напомним, его назначению предшествовал «конкурс» в виде собеседования с «конкурсной комиссией», из которой накануне вышли почти половина представителей молодежных общественных организаций, который считали, что назначение все равно будет непрозрачным. По итогам собеседования, в ходе которого кандидаты рассказывали свое видение развития ЦДМ, за Игоря Ганненко проголосовали 6 членов комиссии, за Кирилла Бурлаку – 1, за Дмитрия Тищенко – 0, хотя изначально в комиссию входили 15 человек.