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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50232

В центре Сум на кафе упало трухлое дерево

Сегодня, 15 июня, на улице Набережная р. Сумки возле бывшего кафе «Місто розваг» упало старое дерево.

К счастью, кроме забора, никто не пострадал. Сейчас аварийное дерево уже пытаются убрать коммунальщики, сообщает СТС.

Напомним, «Місто розваг» не работает уже несколько лет, так как владелица задолжала банку, и тот забрал помещение за долги.

Общество Місто розваг Упавшее дерево
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