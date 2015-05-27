В центре Сум на кафе упало трухлое дерево

К счастью, кроме забора, никто не пострадал. Сейчас аварийное дерево уже пытаются убрать коммунальщики, сообщает СТС.
Напомним, «Місто розваг» не работает уже несколько лет, так как владелица задолжала банку, и тот забрал помещение за долги.
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