В Конотопе заминировали местный телеканал Работники полиции города Конотоп задержали и привлекли к уголовной ответственности злоумышленника, который сообщил администрацию местного телевидения о заложенной в здании телеканала бомбе.

В Конотопский отдел полиции 14 июня днем позвонили работники одного из местных телеканалов, и сообщили, что в их офис около 14:20 зашел неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что в помещении здания заложена взрывчатка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

При обследовании здания ТРК специалистами взрывотехнического отдела ГУНП и кинологами кинологического центра никаких взрывоопасных устройств и веществ обнаружено не было. Работа телекомпании была восстановлена. Практически сразу же, по приметам, работники полиции установили личность и задержали «шутника», 55-летнего местного жителя. Теперь злоумышленник дает показания следователю.

«Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» Уголовного кодекса Украины, - комментирует заместитель начальника ГУНП Владимир Бабич. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Следствие продолжается».