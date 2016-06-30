Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10160

В Сумы приехал посол Македонии

Посол Македонии высказался за дальнейшее сотрудничество с Сумщиной.

Об этом Посол Республики Македония в Украине Столе Змейкоски говорил во время встречи председателем облгосадминистрации Николаем Клочко.

«Во время международной выставки «Слобожанский мост» я имел возможность ознакомиться с потенциалом Сумщины, обсудить перспективы инвестиций в область, - отметил Столе Змейковски. – Надеюсь, мы будем и в дальнейшем сотрудничать на развитие экономических отношений и других отраслей».

Посол Македонии приехал в Сумы на матч между мужскими сборными по гандболу Украины и Македонии в отборе на Чемпионат Европы-2018, который пройдет сегодня, 15 июня в манеже СумГУ.

Как отметил Николай Клочко, спортивные соревнования международного уровня, которые пройдут на Сумщине, только углубят сотрудничество между Сумщине и Македонией.

«Приятно, что наше сотрудничество продолжается не только в сфере экономики, но и в культурной, спортивной и научной сфере», - подчеркнул Н.Клочко.

Напомним, год назад Николай Клочко презентовал экономический и инвестиционный потенциал области в Республике Македония, обсудил с представителями правительства и бизнес кругов страны вопросы взаимовыгодного сотрудничества по развитию инфраструктуры Украины и Македонии.

Политика Македония
view counter

По тематике

22.09.2016 08:34

Сумские предприятия будут газифицировать Македонию?

Представители машиностроительных предприятий области имеют шансы принять участие в тендерах, которые проводит правительство Македонии....

14.09.2016 08:09

Потенциал Сумщины презентуют в Македонии

По приглашению македонской стороны глава облгосадминистрации Николай Клочко с 13 по 18 сентября примет участие в македонско-украинском форуме и встретится...

30.06.2016 15:38

В Сумщину будут инвестировать македонцы?

На прошлой неделе Сумскую область с рабочим визитом посетили чрезвычайный и полномочный посол Республики Македония в Украине Столе Змейкоски и...

Новости

Ахтырского чиновника подозревают в растрате
Сегодня 17:53
Украина - Македония (трансляция)
Сегодня 17:48
«Заводы распилили на металлолом», – «Стоп Коррупции» рассказала о скандале вокруг команды Мишеля Терещенко
Сегодня 17:45
В Сумах полгорода без воды из-за аварии у «Сумыоблэнерго» (обновлено)
Сегодня 16:40
У россиянина на границе нашли старинные серебряные монеты
Сегодня 16:35
Налоговики Сумщины предупредили экспорт нелегального леса в Турцию
Сегодня 16:34
В Сумах водитель наехал на припаркованное авто и уехал
Сегодня 16:14
В Сумах спасатели провели демеркуризацию квартиры
Сегодня 15:56
В Сумах провели семинар для глав ОТГ
Сегодня 15:50
В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине
Сегодня 15:45
В Сумы приехал посол Македонии
Сегодня 15:10
В Сумах прошел «флешмоб» против зарплат «в конвертах»
Сегодня 14:46
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.