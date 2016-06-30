В Сумы приехал посол Македонии Посол Македонии высказался за дальнейшее сотрудничество с Сумщиной.

Об этом Посол Республики Македония в Украине Столе Змейкоски говорил во время встречи председателем облгосадминистрации Николаем Клочко.

«Во время международной выставки «Слобожанский мост» я имел возможность ознакомиться с потенциалом Сумщины, обсудить перспективы инвестиций в область, - отметил Столе Змейковски. – Надеюсь, мы будем и в дальнейшем сотрудничать на развитие экономических отношений и других отраслей».

Посол Македонии приехал в Сумы на матч между мужскими сборными по гандболу Украины и Македонии в отборе на Чемпионат Европы-2018, который пройдет сегодня, 15 июня в манеже СумГУ.

Как отметил Николай Клочко, спортивные соревнования международного уровня, которые пройдут на Сумщине, только углубят сотрудничество между Сумщине и Македонией.

«Приятно, что наше сотрудничество продолжается не только в сфере экономики, но и в культурной, спортивной и научной сфере», - подчеркнул Н.Клочко.

Напомним, год назад Николай Клочко презентовал экономический и инвестиционный потенциал области в Республике Македония, обсудил с представителями правительства и бизнес кругов страны вопросы взаимовыгодного сотрудничества по развитию инфраструктуры Украины и Македонии.