В Сумах провели семинар для глав ОТГ В Сумах состоялся практический семинар на тему «Актуальные вопросы подготовки проектов, финансируемых за счет средств государственного фонда регионального развития и субвенции на развитие инфраструктуры объединенных территориальных громад».

Организовали этот семинар Сумская облгосадминистрация вместе Сумским подразделением Центра развития местного самоуправления. В его рамках рассматривались актуальные вопросы подготовки проектов в государственный фонд регионального развития и использования средств субвенции на развитие инфраструктуры ОТГ в 2017 году.

В начале семинара глав объединенных территориальных громад поздравил первый заместитель главі облгосадминистрации Александр Марченко. Чиновник уверен, что подобные семинары позволят руководителям ОТГ Сумщины более качественно готовить проекты на финансирование средствами ГФРР.

Как рассказал эксперт по региональному развитию Сумского подразделения Центра развития местного самоуправления Григорий Стариков, наиболее существенная проблема с проектами ГФРР заключается в том, что большинство представленных проектных заявок направлены не на развитие, а, как правило, сосредоточены на финансировании содержание социальной инфраструктуры.

Заместитель директора Департамента экономического развития и торговли Виктор Радченко на семинаре разъяснил главам ОТГ причины, по которым многие проекты не было утверждены.

«Если вы подаете проект по утеплению, пожалуйста, отработайте его полностью: утепление крыши, фасада, цоколя. Если вы что-то уже сделали за собственные средства, дайте в пояснительной записке аргументированную информацию. Вы же этого не делаете, потому многие проекты были отклонены».

Также главы громад приняли участие в видеоселекторном совещании с Министерством регионального развития по проблемным вопросам использования средств ГФРР и субвенции на развитие инфраструктуры ОТГ в 2017 году.