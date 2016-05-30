Инвестициями в Сумской облгосадминистрации будет заведовать человек Коломойского Сумщина усиливает работу в направлении внешнеэкономической и инвестиционной деятельности.

Этими вопросами будет заниматься новый советник главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко Борис Трейгерман

«Для Сумщины очень важным является усиление работы по инвестиционной привлекательности и в гуманитарной сфере. И именно помощь в этих двух направлениях и будет предоставлять нам Борис Трейгерман, - отметил Николай Клочко. - Борис Михайлович уже увидел, что область по многим направлениям незаслуженно забыта со стороны определенных руководителей среднего уровня Киева и инвесторов. Поэтому мы будем эту ситуацию исправлять. Тем более, что потенциал у Сумщины достаточно большой».

Как рассказал новый советник главы области, сегодня приоритетным для него является привлечение инвесторов к интересным проектам Сумщины.

«Буквально только что мы вернулись со встречи с инвесторами из Китая, которые подтвердили свою готовность к сотрудничеству, - сообщил он. - Есть возможность установить более тесные торговые и инвестиционные связи с Азербайджаном, другими странами».

По словам Николая Клочко, представители КНР предложили области разработать несколько культурных проектов, которые уже реализуются в других городах Украины, но только на западе и в центре страны. Поэтому Сумщина может быть первой областью в восточной Украине, которая будет развивать на своей территории направление культурного обмена с Китаем.

«Среди возможных перспектив экономического сотрудничества с китайцами - строительство завода по производству сухого молока и, возможно, совместное производство солнечных батарей, - говорил глава облгосадминистрации. - Это, конечно, планы не на один год, но возможность такая есть».

Борис Трейгерман рассказал, что в ближайшее время планирует объехать районы области, более подробно познакомиться с потенциалом региона, обсудить с руководителями районов, объединенных территориальных общин пути развития территорий, ведь именно люди на местах лучше осведомлены о привлекательности и возможностей своих населенных пунктов.

Раньше Борис Трейгерман был советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского.