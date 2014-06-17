Сумчан приглашают на «Сурми України» 27-28 июня в Сумах состоится XVI Международный фестиваль духовой музыки «Сурми України».

Нынешний фестиваль соберет 15 оркестров из разных уголков Украины и дальнего зарубежья. Сумчане и гости города услышат коллективы Государственной специальной службы транспорта из Чернигова и Новомосковска, Заслуженный оркестр академического оркестра песни и танца ВСУ Украины из Киева, оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины из Одессы, Народный духовой оркестр «Роксоланы» Кременчугского педагогического училища, оркестр Харьковского авиационного университета, оркестры Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского, Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» им. И. Г. Харитоненко, 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады, клуба первичной профсоюзной организации АО «Сумской завод «Насосэнергомаш».

Дебютировать на фестивале будут три коллектива из Киева: камерный оркестр Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова, оркестр Центра музыкального искусства Управления обеспечения оперативно-спасательной службы гражданской защиты населения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сводный военный оркестр Военного Института телекоммуникаций и информатизации Государственного Университета телекоммуникаций и Киевского военного лицея им. И. Богуна, которым руководит бывший начальник оркестра 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады Максим Зинченко.

Приедут в Сумы и давние друзья фестиваля - военно-исторический оркестр «Улудаг Мехтер» (г. Бурса, Турция).

Будет и единственный детский коллектив, для которого, по его настоятельной просьбе, организаторы сделали исключение, - оркестр Харьковской детской музыкальной школы № 2.

Всего ожидается более 500 участников.

Традиционно фестиваль откроется вечером 27 июня на Театральной площади (половина которой перерыта в рамках реконструкции). На следующий день, 28 июня, утром участники пройдут марш-парадом по улице Соборной, потом выступят на различных площадках города и в двух загородных детских лагерях, а вечером дадут концерт на стадионе «Юбилейный». Вход на все мероприятия - свободный.