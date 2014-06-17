Сумчан приглашают на «Сурми України»

Нынешний фестиваль соберет 15 оркестров из разных уголков Украины и дальнего зарубежья. Сумчане и гости города услышат коллективы Государственной специальной службы транспорта из Чернигова и Новомосковска, Заслуженный оркестр академического оркестра песни и танца ВСУ Украины из Киева, оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины из Одессы, Народный духовой оркестр «Роксоланы» Кременчугского педагогического училища, оркестр Харьковского авиационного университета, оркестры Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского, Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» им. И. Г. Харитоненко, 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады, клуба первичной профсоюзной организации АО «Сумской завод «Насосэнергомаш».
Дебютировать на фестивале будут три коллектива из Киева: камерный оркестр Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова, оркестр Центра музыкального искусства Управления обеспечения оперативно-спасательной службы гражданской защиты населения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сводный военный оркестр Военного Института телекоммуникаций и информатизации Государственного Университета телекоммуникаций и Киевского военного лицея им. И. Богуна, которым руководит бывший начальник оркестра 27-й Сумской реактивной артиллерийской бригады Максим Зинченко.
Приедут в Сумы и давние друзья фестиваля - военно-исторический оркестр «Улудаг Мехтер» (г. Бурса, Турция).
Будет и единственный детский коллектив, для которого, по его настоятельной просьбе, организаторы сделали исключение, - оркестр Харьковской детской музыкальной школы № 2.
Всего ожидается более 500 участников.
Традиционно фестиваль откроется вечером 27 июня на Театральной площади (половина которой перерыта в рамках реконструкции). На следующий день, 28 июня, утром участники пройдут марш-парадом по улице Соборной, потом выступят на различных площадках города и в двух загородных детских лагерях, а вечером дадут концерт на стадионе «Юбилейный». Вход на все мероприятия - свободный.
14 оркестров подтвердили свою готовность принять участие в XVI Всеукраинском фестивале духовой музыки «Сурми України»....
Просить финансирования на проведение «Сурм України» будут на следующий год....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение своему заму Степану Паку поискать денег на проведение фестиваля духовым оркестров в госбюджете....
В том году в Сумах после двухлетнего перерыва планируют провести фестиваль духовых оркестров «Сурми Конституції» и «Масленицу»....
В этом году сумские власти решили отменить традиционный фестиваль духовых оркестров....