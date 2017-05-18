В Сумах ограбили казино Полиция Сум разыскивает подозреваемого в разбойном нападении и надеется на помощь свидетелей.

Сегодня, 15 июня, в 4.34, в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера частной охранной фирмы о том, что по ул. Харьковской, 38, в помещении, где проводятся лотерейные розыгрыши, неизвестные угрожают оружием, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Работники полиции, прибыв на вызов, установили, что неизвестный мужчина в черной одежде и маске-балаклаве зашел в помещение, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал у оператора лотереи 7000 гривен.

Данное событие сразу были внесены в единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Сейчас ведутся поиски злоумышленника.

Полиция просит граждан, которым известна любая информация, которая может помочь следствию в раскрытии данного преступления, или установить лицо, его совершившее, сообщить об этом в Сумской отдела полиции по телефону 050- 4073102 или на круглосуточную линию «102».