В Сумах ограбили казино

Сегодня, 15 июня, в 4.34, в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера частной охранной фирмы о том, что по ул. Харьковской, 38, в помещении, где проводятся лотерейные розыгрыши, неизвестные угрожают оружием, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работники полиции, прибыв на вызов, установили, что неизвестный мужчина в черной одежде и маске-балаклаве зашел в помещение, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрал у оператора лотереи 7000 гривен.
Данное событие сразу были внесены в единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Сейчас ведутся поиски злоумышленника.
Полиция просит граждан, которым известна любая информация, которая может помочь следствию в раскрытии данного преступления, или установить лицо, его совершившее, сообщить об этом в Сумской отдела полиции по телефону 050- 4073102 или на круглосуточную линию «102».
Работники Сумского отдела полиции раскрыли разбойное нападение на прохожего, которое было совершено двумя неизвестными еще в декабре 2015 года....
Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении трех 17-летних студентов, совершивших разбой....
5 июня ночью на сумчанина напали трое неизвестных и отобрали у него дорогой мобильный телефон и серебряную цепочку....
Происшествие произошло в селе Маковое Шосткинского района. Ранее неоднократно судимая женщина вместе со своим сыном и невесткой ночью ворвались в...
Менее суток понадобилось полицейским, чтобы установить и задержать 20-летнего жителя Чернигова, совершившего разбойное нападение на магазин в Шостке. Угрожая ножом,...