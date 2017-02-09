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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4630

В Сумах прошел «флешмоб» против зарплат «в конвертах»

В Сумах прошел флешмоб по вопросам оформления трудовых отношений с наемными работниками.

Специалисты Управления Гоструда в Сумской области разъясняли предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории ТЦ «Евробазар», требования трудового законодательства Украины.

В ходе флешмоба специалисты Гоструда ознакомили предпринимателей с основными обязанностями работодателей, установленными действующим законодательством. Особое внимание участники мероприятия обратили на обязательность официального оформления трудовых отношений с наемными работниками, на своевременность выплаты заработной платы, а также обеспечение минимальных гарантий, установленных законодательством.

Работникам специалисты Гоструда предоставили разъяснения относительно нормальной продолжительности рабочего времени и права на получение ежегодного оплачиваемого отпуска.

В завершение участники мероприятия проанализировали ответственность юридических и физических лиц-предпринимателей, использующих наемный труд, в случае фактического допуска к работе работника без оформления с ним трудового договора.

Целью проведения подобных превентивных мер является предупреждение возможных нарушений законодательства работодателями, а также рабочими.

Общество Зарплата в конвертах Управление гоструда в Сумской области
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