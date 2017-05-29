В Сумах спасатели оказали помощь пожилой женщине 14 июня в 14:37 в Службу спасения «101» г. Сумы поступило сообщение о необходимости открытия входной двери одной в квартире 5-этажного жилого дома по ул. Олександра Олеся, в которой находилась пожилая женщина, которая нуждалась в помощи.

Как выяснилось, на линию экстренного вызова позвонила соседка, которая приглядывает за бабушкой, потому что в течение дня не могла попасть в квартиру. На место вызова прибыло отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. Поскольку дверь в квартиру на втором этаже были закрыты изнутри, спасатели, используя выдвижную лестницу и специальные инструменты, открыли окно, после чего попали в квартиру. В одной из комнат сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили пожилую женщину в сознании, которая находилась на полу и не могла самостоятельно передвигаться.

Специалисты Службы спасения, открыв дверь, передали летнюю женщину опекуну.

Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.