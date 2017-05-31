В Ромнах продавщица обокрала собственную кассу В отсутствие покупателей продавщица одного из киосков Ромен развлекала себя с помощью алкоголя, на который брала деньги из кассы. Такое «досуг» женщине может стоить уголовной ответственности.

К участковому инспектору Роменского отдела полиции обратилась 34-летняя местная жительница. Она попросила помочь разыскать продавщицу из ее киоска, которую она недавно трудоустроила. По словам заявительницы, работница, кроме того, что не вышла на работу, из кассы украла дневную выручку в сумме 970 гривен и рабочий мобильный телефон.

«Подозреваемой 28 лет, - говорит начальница Роменского отдела полиции Юлия Загамула. - Правоохранители быстро разыскали ее и доставили в отделение полиции. Во время беседы она рассказала, что коротала часы работы с помощью алкоголя, чтобы не унывать. А когда стало совсем невыносимо, решила взять деньги из кассы и пойти развлечься. С собой прихватила еще и телефон, чтобы не тратить собственные деньги со своего мобильного».

Действия женщины в полиции расценили как кражу по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Подобные выходки могут стоить ей от уплаты немалого штрафа до трехлетнего заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.