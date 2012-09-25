В Сумах спасатели провели демеркуризацию квартиры

В результате произошел разлив ртути в одной из квартир. На место происшествия выехал дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
Как выяснилось, измерительный прибор разбила хозяйка квартиры в одной из жилых комнат. По прибытии на вызов специалисты Службы спасения собрали около 1 г разлитой ртути и провели демеркуризацию помещения.
Уважаемые граждане, если вы разбили термометр немедленно сообщайте о происшествии специалистов Службы спасения по телефону «101»!
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