В Сумах спасатели провели демеркуризацию квартиры 15 июня в 10:14 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о том, что разбился медицинский термометр в девятиэтажном жилом доме по ул. Харьковская в г. Сумы.

В результате произошел разлив ртути в одной из квартир. На место происшествия выехал дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как выяснилось, измерительный прибор разбила хозяйка квартиры в одной из жилых комнат. По прибытии на вызов специалисты Службы спасения собрали около 1 г разлитой ртути и провели демеркуризацию помещения.

Уважаемые граждане, если вы разбили термометр немедленно сообщайте о происшествии специалистов Службы спасения по телефону «101»!