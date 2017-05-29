В Сумах водитель наехал на припаркованное авто и уехал 12 июня, около 14 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Казацкий Вал.

На месте ДТП, инспекторы выяснили, что неизвестный автомобиль совершил наезд на припаркованный Mitsubishi, чем нанес ему механические повреждения, после чего скрылся с места ДТП.

Стражи порядка обнаружили на месте ДТП камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали ДТП.

Проверив номерные знаки пропавшего транспортного средства по имеющимся базам, патрульные установили место проживания беглеца, где его в дальнейшем и обнаружили. Свой автомобиль ВАЗ, он припарковал возле дома.

Инспекторы составили на него 2 админпротокола по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.