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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14192

В Сумах водитель наехал на припаркованное авто и уехал

12 июня, около 14 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Казацкий Вал.

На месте ДТП, инспекторы выяснили, что неизвестный автомобиль совершил наезд на припаркованный Mitsubishi, чем нанес ему механические повреждения, после чего скрылся с места ДТП.

Стражи порядка обнаружили на месте ДТП камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали ДТП.

Проверив номерные знаки пропавшего транспортного средства по имеющимся базам, патрульные установили место проживания беглеца, где его в дальнейшем и обнаружили. Свой автомобиль ВАЗ, он припарковал возле дома.

Инспекторы составили на него 2 админпротокола по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Право Дтп
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