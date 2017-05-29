В Сумах водитель наехал на припаркованное авто и уехал

На месте ДТП, инспекторы выяснили, что неизвестный автомобиль совершил наезд на припаркованный Mitsubishi, чем нанес ему механические повреждения, после чего скрылся с места ДТП.
Стражи порядка обнаружили на месте ДТП камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали ДТП.
Проверив номерные знаки пропавшего транспортного средства по имеющимся базам, патрульные установили место проживания беглеца, где его в дальнейшем и обнаружили. Свой автомобиль ВАЗ, он припарковал возле дома.
Инспекторы составили на него 2 админпротокола по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.
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