В Сумах полгорода без воды из-за аварии у «Сумыоблэнерго» (обновлено) КП «Горводоканал» сообщает об аварии на линии ОАО «Сумыоблэнерго», из-за которой произошло обесточивание водозаборов.

Из-за аварии на электросети ПАО «Сумыоблэнерго» 15 июня в 16:00 прекращено электроснабжение Лучанского и Токаревского водозаборов, работа которых соответственно была остановлена. До устранения энергетиками аварийной ситуации временно без водоснабжения дома по пр. Шевченко, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Труда, ул. Горького, ул. Супруна, ул. Новоместенская, ул. Леваневского, ул.Троицкая, ул. Псельская, ул. Привокзальная, ул. Бельгийская, ул. Семьи Линтваревых, урочища Барановка, района Василевки, ул. Замостянской, район с. Василевкы, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го микрорайонов, ул. Харьковская, ул. СКД, ул. Прокофьева, ул. Зеленко и прилегающих к ним улиц. В 16.30 электричество и воду включили.