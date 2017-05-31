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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:3176

В Ахтырке полицейские разоблачили «телефонного» мошенника

При продаже дорогого телефона местный житель обнаружил афериста. Полицейские разыскали мошенника и вернули мобильный владельцу.

Сообщение о мошенничестве к работникам Ахтырского отдела полиции поступило от местного жителя. Он рассказал, что его обманул мужчина, который хотел приобрести его мобильный.

Во время проверки работники полиции установили, что к мошенничеству причастен ранее судимый 28-летний местный житель. Он рассказал правоохранителям, что от товарищей узнал о продаже хорошего гаджета. Договорившись о встрече с продавцом, под предлогом проверки телефона на техническую исправность, забрал его и больше не отдал.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), которая предусматривает до трех лет ограничения свободы. Правоохранители еще раз предостерегают граждан, не доверять незнакомцам и не отдавать в руки им собственных вещей. Будьте более взвешенными и не совершайте заблаговременных шагов, о которых потом будете жалеть, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
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