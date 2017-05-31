В Шостке сын систематически обворовывал отца Шосткинские участковые задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, который систематически обворовывал родительский дом.

С просьбой помочь 62-летнему жителю Шостки, которого постоянно обкрадывает родной сын, в полицию обратились соседи потерпевшего. Они указали, что мужчина злоупотребляет спиртным и из дома, в котором живет вместе с отцом, выносит все ценные вещи.

Работники полиции разыскали мужчину у пункта приема металлолома вместе с похищенными вещами. «Подозреваемому 31 год, - комментирует ситуацию Владимир Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - За плечами он уже имел судимости за имущественные преступления. К тому же, употреблял алкоголь, из-за чего не имел работы. У него изъяли электрическую духовку, металлические углы, швеллер и другие металлические вещи, за которые планировал получить деньги, чтобы потратить их на очередную бутылку водки».

В отношении подозреваемого правоохранители уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.