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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5875

В Шостке сын систематически обворовывал отца

Шосткинские участковые задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, который систематически обворовывал родительский дом.

С просьбой помочь 62-летнему жителю Шостки, которого постоянно обкрадывает родной сын, в полицию обратились соседи потерпевшего. Они указали, что мужчина злоупотребляет спиртным и из дома, в котором живет вместе с отцом, выносит все ценные вещи.

Работники полиции разыскали мужчину у пункта приема металлолома вместе с похищенными вещами. «Подозреваемому 31 год, - комментирует ситуацию Владимир Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - За плечами он уже имел судимости за имущественные преступления. К тому же, употреблял алкоголь, из-за чего не имел работы. У него изъяли электрическую духовку, металлические углы, швеллер и другие металлические вещи, за которые планировал получить деньги, чтобы потратить их на очередную бутылку водки».

В отношении подозреваемого правоохранители уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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