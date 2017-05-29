«Заводы распилили на металлолом», – «Стоп Коррупции» рассказала о скандале вокруг команды Мишеля Терещенко В Глухове за последние несколько лет распилили на металл и полностью уничтожили два крупных завода.

Об этом говорится в расследовании журналистов «Стоп Коррупции», сообщает «Обозреватель».

По данным журналистов, к уничтожению и доведению до банкротства кирпичного завода и завода автоприцепов в Глухове имеет отношение советник городского головы Мишеля Терещенко.

«Советник мэра Мишеля Терещенко Руслан Павленко приехал в Глухов из Киева, возглавил и довел до банкротства завод по производству кирпича. Ту же схему Павленко провернул с некогда стратегическим заводом агрегатов в городе. Сейчас Павленко работает юристом в отделе образования, при этом не имеет профильного образования», – рассказывают журналисты в программе.

По словам журналистов, Павлено приехал в Глухов 7 лет назад. С 2015 года работает в команде нынешнего мэра Мишеля Терещенко. Был осужден за убийство, отсидел 3 года в колонии, а затем – скрывался от исполнительной службы, чтобы не платить моральный ущерб пострадавшим.

Сам Павленко на камеру рассказывает, что приехал в Глухов, чтобы помочь в трудном гражданском деле. Впрочем, как рассказывают журналисты, Павленко приехал в город, чтобы помочь обанкротить завод по изготовлению кирпича.

Сейчас завод находится в стадии ликвидации, но налогов не платит. Основатель предприятия - граждане России, а директором до сих пор числится советник Терещенко.

«Завод автоприцепов в Глухове также был распилен на металлолом, а оборудование вывезено. По словам нашего инсайдера, который был работал на заводе во время распила, вывозом всего оборудования руководил именно Павленко», – говорится в расследовании.

Журналисты также рассказали и о бизнесе заместителя Терещенко – Александра Вискуба, ранее возглавлявшего пограничный пост на границе с Россией. По данным «Стоп Коррупции», его жена держит на границе магазин duty free, где продает контрафактный алкоголь.

Напомним, что Павленко представляет интересы мэра Глухова Мишеля Терещенко в суде уже много лет.