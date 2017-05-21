Украина - Македония (трансляция) Сегодня, 15 июня в Сумах сборная Украины сыграет со сборной Македонии в отборочной группе к Евро-2018 по гандболу.

Игра на арене манежа СуГУ (ул. Прокофьева, 18) начнется в 19.00.