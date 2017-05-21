Украина - Македония (трансляция)

Игра на арене манежа СуГУ (ул. Прокофьева, 18) начнется в 19.00.
Сегодня, 14 июня, в сумском аэропорту приземлился чартерный рейс со сборной Македонии на борту....
Сегодня, 9 июня, в Сумах в матче плей-офф за выход на чемпионат мира-2017 встречались женские сборные Украины и Испании....
Сегодня, 9 июня, женская сборная Украины по гандболу в Сумах встретится со сборной Испании в матче плей-офф отбора на чемпионата...
Уже в пятницу, 9 июня, в Сумах пройдет матч гандбольных сборных Украины и Испании....
20-21 мая в манеже СумГУ прошли игры финала четырех Кубка Украины по гандболу среди женских команд....