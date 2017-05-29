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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:53184

Ахтырского чиновника подозревают в растрате

В Ахтырке подозревает служащего в нецелевом использовании бюджетных средств

Ахтырской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется Ахтырским отделом полиции ГУ НП в Сумской области, начатом по факту нецелевого использования бюджетных средств служащими Ахтырского городского совета.

Во время досудебного расследования установлено, что руководитель одного из подразделений Ахтырского городского совета, зная, что бюджетным сметой на 2016 год не предусмотрены расходы на осуществление капитального строительства, под видом заключения договоров на осуществление ремонта объекта в городе Ахтырка, произвел оплату капитального строительства.

В результате таких действий допущено нецелевое использование бюджетных средств в размере около 1 млн. 600 тыс. грн.

В настоящее время, следствием собрано достаточно доказательств и 15 июня лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК Украины.

Справка: максимальная санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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