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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3540

В Шостке пьяный водитель совершил ДТП (фото)

Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей легковушки «Дэу Ланос», 44-летний житель Шостки допустил столкновение с автомобилем «Нива». От удара в борт внедорожник перевернулся, его водитель госпитализирован.

Происшествие произошло поздно вечером на одной из центральных улиц Шостки. Водитель автомобиля «Дэу Ланос», пересекая перекресток, вовремя не заметил автомобиль «Нива», который двигался по «главной» дороге и совершил с ним столкновение. В результате удара в бок внедорожник перевернулся на крышу.

Прибывшие на место аварии полицейские выяснили, что 44-летний виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердила и медицинская экспертиза. Что касается 47-летнего водителя «Нивы», то мужчина попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, и сейчас находится под наблюдением медиков.

По данному факту правоохранители проводят дальнейшую проверку. Легковушка поставлена на штрафплощадку Шосткинского отдела полиции. В отношении нетрезвого водителя полицейские уже составили два административных протокола по ст. 124 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества» и ч. 1 ст. 130 «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции» Кодекса Украины об административных правонарушениях. При совершении правонарушения ему грозит штраф в размере шестисот необлагаемых минимумов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок один год, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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