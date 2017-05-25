В Сумах водитель троллейбуса сломал ногу Несчастный случай произошел сегодня около 8 часов утра.

На улице Харьковской, возле остановки СКД, у троллейбуса слетели рога. Водитель залез на транспорт, чтобы устранить неисправность, но оступился и упал на проезжую часть, сообщает СТС.

По словам директора КП «Электроавтотранс» Виталия Однорога, водитель сломал бедро. Его забрала карета «скорой» в больницу.