В Сумах водитель троллейбуса сломал ногу

На улице Харьковской, возле остановки СКД, у троллейбуса слетели рога. Водитель залез на транспорт, чтобы устранить неисправность, но оступился и упал на проезжую часть, сообщает СТС.
По словам директора КП «Электроавтотранс» Виталия Однорога, водитель сломал бедро. Его забрала карета «скорой» в больницу.
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