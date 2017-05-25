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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4514

В Сумах водитель троллейбуса сломал ногу

Несчастный случай произошел сегодня около 8 часов утра.

На улице Харьковской, возле остановки СКД, у троллейбуса слетели рога. Водитель залез на транспорт, чтобы устранить неисправность, но оступился и упал на проезжую часть, сообщает СТС.

По словам директора КП «Электроавтотранс» Виталия Однорога, водитель сломал бедро. Его забрала карета «скорой» в больницу.

Общество Несчастный случай
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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