За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла девять краж

Три кражи из квартир за минувшие сутки произошло в Глухове. Во всех случаях злоумышленники попадали в чужие жилища путем подбора ключа и похищали из квартир деньги, ювелирные изделия и компьютерную технику.
В Недригайловском районе в селах Вильшана и Терны неизвестные злоумышленники проникли на территории базовых станций одного из операторов сотовой связи и обокрали их, похитив всего 16 дорогостоящих аккумуляторных батарей. Полиция открыла уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.
В Ромнах полиция установила три факта кражи ювелирных изделий из квартиры местной 36-летней жительницы. Как выяснилось в ходе следствия, ее старший 40-летний брат, чтобы разжиться деньгами для удовлетворения собственных потребностей, периодически выносил из дома и продавал золотые ювелирные украшения родной сестры.
В Ахтырке местный 48-летний житель, имея свободный доступ к жилью своей бывшей сожительницы, воспользовался этим и похитил из дома женщины изделия из металла, стиральную и швейную машинку.
В селе Бездрик Сумского района, 25-летний и 31-летний мужчины, сломав замки, проникли в дом местного жителя и пытались похитить металлическую посуду и чугунную печь. Но были уличены и вскоре задержаны полицией.
Работниками Сумского отдела полиции в областном центре сразу же после совершения кражи из чужой квартиры был задержан 40-летний местный житель. Мужчина, подобрав ключ к двери дома, похитил оттуда планшетный компьютер, монитор и швейную машинку.
В Белополье правоохранители задержали 50-летнего жителя района, который от магазина украл оставленный без присмотра велосипед, а в Бурыни - молодую девушку, которая находясь в гостях у своей подруги соблазнилась на пару золотых сережек и золотое кольцо. Похищенные ювелирные изделия в злоумышленницы изъяты.
По всем фактам краж полиция открыла уголовные производства по ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести преступлений, злоумышленникам, их совершивших, может грозить наказание от штрафа до лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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