В Шостке семейная пара пыталась обокрасть супермаркет Две бутылки водки и упаковку зефира спрятали под верхней одеждой и пытались пронести мимо кассы супруги из Шостки.

К участковому офицеру полиции по телефону обратился администратор одного из супермаркетов города. Заявитель рассказал, что работники охраны заведения обнаружили двух граждан, которые пытались похитить из магазина две бутылки водки по 0,7 л и упаковку зефира.

Прибыв в торговое заведение, полицейский установил личности злоумышленников - ими оказалось супруги в возрасте 49-ти и 42-х годов, которые находились в нетрезвом состоянии.

Не имея денег на спиртное, они решили украсть водку из магазина. Понравившийся товар спрятали под верхнюю одежду, прихватив еще и упаковку зефира. Однако на выходе их уже ждал сотрудник охраны, который еще в торговом зале заметил их «манипуляции».

В отношении подозреваемых полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу им грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.