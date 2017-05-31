В Шостке семейная пара пыталась обокрасть супермаркет

К участковому офицеру полиции по телефону обратился администратор одного из супермаркетов города. Заявитель рассказал, что работники охраны заведения обнаружили двух граждан, которые пытались похитить из магазина две бутылки водки по 0,7 л и упаковку зефира.
Прибыв в торговое заведение, полицейский установил личности злоумышленников - ими оказалось супруги в возрасте 49-ти и 42-х годов, которые находились в нетрезвом состоянии.
Не имея денег на спиртное, они решили украсть водку из магазина. Понравившийся товар спрятали под верхнюю одежду, прихватив еще и упаковку зефира. Однако на выходе их уже ждал сотрудник охраны, который еще в торговом зале заметил их «манипуляции».
В отношении подозреваемых полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу им грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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