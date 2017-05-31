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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15110

В Шостке семейная пара пыталась обокрасть супермаркет

Две бутылки водки и упаковку зефира спрятали под верхней одеждой и пытались пронести мимо кассы супруги из Шостки.

К участковому офицеру полиции по телефону обратился администратор одного из супермаркетов города. Заявитель рассказал, что работники охраны заведения обнаружили двух граждан, которые пытались похитить из магазина две бутылки водки по 0,7 л и упаковку зефира.

Прибыв в торговое заведение, полицейский установил личности злоумышленников - ими оказалось супруги в возрасте 49-ти и 42-х годов, которые находились в нетрезвом состоянии.

Не имея денег на спиртное, они решили украсть водку из магазина. Понравившийся товар спрятали под верхнюю одежду, прихватив еще и упаковку зефира. Однако на выходе их уже ждал сотрудник охраны, который еще в торговом зале заметил их «манипуляции».

В отношении подозреваемых полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу им грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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