В Кролевце сосед ограбил пенсионерку

В дежурную часть Кролевецкого отделения полиции поступило сообщение от 69-летней жительницы райцентра, которая сообщила о том, что сосед пытается ее ограбить. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что 33-летний подозреваемый, сосед заявительницы, проник в ее жилье через окно. Пока пожилая хозяйка отдыхала, молодой человек обшарил комнату и нашел тайник, где женщина хранила 1200 гривен и некоторые памятные для себя вещи - цепочку и крестиком из желтого металла. Когда пенсионерка проснулась, то застала соседа как раз на «горячем». Сам же незваный «гость», поняв, что разоблачен, просто закрыл ее в комнате, а сам с добычей в руках ушел.
Проведя ряд розыскных мероприятий, участковые офицеры нашли и задержали подозреваемого. По факту грабежа в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 186 УК Украины (грабеж с проникновением в жилище). Сейчас злоумышленник арестован, за содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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