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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24271

Полиция разыскивает серийного мошенника (фото)

Роменские полицейские разыскивают Безбабного Валерия Руслановича, 1997 г.р., жителя г. Сумы, по подозрению в совершении серии мошенничеств. От его мошеннических действий пострадали более 40 граждан.

В Роменский отдел полиции в течение года с похожими заявлениями о мошенничестве начали обращаться жители города и района. Во всех случаях потерпевшие указывали на молодого человека, который под предлогом продажи металлопластиковых изделий, выманил у них деньги. Суммы были разные - от 240 до 6000 гривен. Всего же от рук мошенника пострадал 41 человек, среди которых были не только жители Роменщины, но и жители соседних районов.

Во время проверки правоохранители выяснили, что подозреваемый, 20-летний сумчанин, ездил по улицам райцентра и других населенных пунктов как Роменщины, так и других районов области, и предлагал жителям разнообразные услуги - утепление домов, установку ограждений, замену кровли крыши, продажу и установку металлопластиковых окон, дверей, и балконов и т.п.

Чтобы будущие жертвы не заподозрили обмана, он в их присутствии составлял письменное заявление в двух экземплярах. Одно забирал с собой, а другой оставлял покупателю. Обязательным условием выполнения договоренности человек выдвигал оплату половину от стоимости указанных в соглашении услуг, которую он сразу же забирал.

По подсчетам полицейских, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 100 000 гривен. Сейчас по всем фактам открыт ряд уголовных производств по признакам ч.1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Полицейские выясняют местонахождение подозреваемого, и надеются на помощь граждан. На вид разыскиваемому 20-25 лет, среднего роста, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам, которые владеют какой-либо информацией, которая поможет в розыске подозреваемого мужчину, сообщить в Роменский отдел полиции по телефонам (05448) 5-26-62, 5-25-49, 050-307-99- 34, 102 или в ближайшее к вам отделение полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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