На реабилитацию АТОшников Сумщины выделили 100 тысяч Всего 100 тысяч гривен выделено из областного бюджета для реабилитации участников АТО и членов их семей.

Об этом во время заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам антитеррористической операции и членам их семей в Сумской области сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка.

На этот раз в повестку дня координационного совета вошли вопросы выделения земельных участков участникам АТО и проведения психологической реабилитации для бойцов и их семей.

«В рамках реализации областной целевой социальной программы решения приоритетных проблем с использованием механизма социального заказа на 2017 год произошел конкурс для негосударственных субъектов по предоставлению услуг психологической реабилитации участников АТО и членов их семей, - проинформировала присутствующих Людмила Мусияка. - Победителем конкурса определено БО «Общественный фонд «СУМЫ».

По ее словам психологически социальное восстановление участников АТО и членов их семей в регионе может проводиться по следующим направлениям: телесно-ориентированная терапия, арт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, психодинамическая терапия, консультирование семей воинов о необходимости психологической поддержки и особенностей состояния посттравматического стрессового расстройства. Услуги по психологической реабилитации, предоставляемых БО «Общественный фонд «СУМЫ», могут включать и посещение различных экскурсий в музеи, памятников природы, спортивно-оздоровительные мероприятия (бесплатное посещение бассейна, спортивного зала), образовательно-познавательные и релаксационные мероприятия (концерты, театральные представления), в зависимости от индивидуальных пожеланий получателей услуг и материально-технической базы учреждения.

Отдельно Людмила Мусияка отметила, что для успешной реализации задач по психологической реабилитации участников АТО и членов их семей на региональном уровне выделяются средства из областного бюджета в сумме 96 тыс. гривен.