Краснопольчанина, который пытался подкупить полицейского, отпустили под домашний арест По ходатайству прокуратуры мужчине, который пытался подкупить полицейского, избрана мера пресечения.

По ходатайству прокуратуры предпринимателю, который пытался втянуть полицейских в коррупционные действия, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, чтобы избежать уголовной ответственности за незаконную порубку леса и вернуть изъятое транспортное средство с древесиной, 54-летний мужчина пообещал начальнику Краснопольского отделения полиции и участковому офицеру этого же подразделения денежное «вознаграждение». Именно на передаче средств в сумме 3 тыс. грн мужчина был задержан в служебном кабинете начальника полиции работниками прокуратуры и оперативниками Управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

Как сообщил первый заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры Александр Плескач, за подкуп должностного лица мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.