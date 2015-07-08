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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0085

Губернатор Сумщины раскритиковал главу Лебединской РГА

Члены коллегии Сумской облгосадминистрации признали неудовлетворительной работу Лебединской райгосадминистрации по обеспечению социально-экономического развития района.

Как подчеркнул главы Сумской ОГА Николай Клочко, результаты проверки, о которых доложил заместитель председателя облгосадминистрации Николай Подопригора, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении главой райгосадминистрации своих непосредственных обязанностей.

«Глава местной администрации не только возглавляет ее, но и несет ответственность за выполнение возложенных на него задач. К сожалению, не все чиновники осознают свою ответственность перед гражданами, ведь уровень жизни людей является важным критерием оценки профессионального уровня и соответствия занимаемой должности руководителя. Четкая и отлаженная управленческая работа - это залог общественно-политической стабильности», - подчеркнул он.

Среди самых больших недостатков в работе районной власти является отсутствие объединенных территориальных громад, что не дает возможности громадам самостоятельно обеспечить надлежащий уровень предоставления услуг в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства. Нет до сих пор на территории района и ни одной опорной школы.

В районе не обеспечено эффективное использование бюджетных средств. В аграрном секторе не разработана районная программа развития агропромышленного комплекса и сельских территорий до 2020 года, не проведен анализ использования ненаследуемых и невостребованных земельных долей (паев), выплаты арендной платы за аренду паев и уплаты налогов в бюджеты. Также Лебединский район чуть ли ни единственный, где до сих пор не решен должным образом вопрос вывоза твердых бытовых отходов и т.п.

Всего в проекте распоряжения об устранении недостатков насчитывается 39 пунктов, по каждому из которых четко определены сроки исполнения.

Политика Лебединская РГА
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