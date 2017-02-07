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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19108

В Сумах хотят провести кубок Европы по настольному теннису

Сумские команды «Теннисная академия» и «СумДУ-Грация» заявились на участие в клубном кубке Европы по настольному теннису.

Об этом «Данкору» сообщил главный тренер мужской команды «Теннисная академия» Владимир Хавкин, которая по итогам предыдущего сезона заняла второе место в клубном чемпионате Украины по настольному теннису. По его словам, кроме сумской команды заявился и чемпион – киевская «Фортуна». Кубок Европы – это второй по значимости турнир среди клубных команд. Первый – Лига чемпионов как и в футболе. Жеребьевка турнира состоится 18 июля, а первые матчи уже в сентябре. Возможно, один из туров будет проведен в Сумах.

Спорт Настольный теннис
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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