В Сумах хотят провести кубок Европы по настольному теннису Сумские команды «Теннисная академия» и «СумДУ-Грация» заявились на участие в клубном кубке Европы по настольному теннису.

Об этом «Данкору» сообщил главный тренер мужской команды «Теннисная академия» Владимир Хавкин, которая по итогам предыдущего сезона заняла второе место в клубном чемпионате Украины по настольному теннису. По его словам, кроме сумской команды заявился и чемпион – киевская «Фортуна». Кубок Европы – это второй по значимости турнир среди клубных команд. Первый – Лига чемпионов как и в футболе. Жеребьевка турнира состоится 18 июля, а первые матчи уже в сентябре. Возможно, один из туров будет проведен в Сумах.