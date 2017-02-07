В Сумах хотят провести кубок Европы по настольному теннису

Об этом «Данкору» сообщил главный тренер мужской команды «Теннисная академия» Владимир Хавкин, которая по итогам предыдущего сезона заняла второе место в клубном чемпионате Украины по настольному теннису. По его словам, кроме сумской команды заявился и чемпион – киевская «Фортуна». Кубок Европы – это второй по значимости турнир среди клубных команд. Первый – Лига чемпионов как и в футболе. Жеребьевка турнира состоится 18 июля, а первые матчи уже в сентябре. Возможно, один из туров будет проведен в Сумах.
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