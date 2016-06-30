Дырища ЖКХ: наибольшая изношенность тепловых сетей в Сумах Об особенностях подготовки, текущей работе ближайшие перспективы на отопительный сезон 2017-2018 во время заседания коллегии главе облгосадминистрации Николаю Клочко доложил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Сергей Луговой.

В своем докладе начальник отдела ЖКХ говорил о подготовке учебных и медицинских учреждений к работе в новом отопительном сезоне, проведении ремонтных работ жилого фонда и т.п. Остановился он и на вопросе эксплуатации тепловых сетей, который на сегодня является проблемным.

«Наибольшая доля ветхих и аварийных сетей по городам Сумы - 81%, Глухов - 70,3%, Конотоп - 33,7%, Ромны - 33,6%, Шостка - 32,7%. Общий показатель по области составляет 57,7% (341 километр)», - отметил Сергей Луговой.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко спросил у директора департамента инфраструктуры города Сумы Григория Яременко, в какой срок планируется решить эту проблему.

«81% ветхих и аварийных сетей для города, в котором проживает почти 300 тысяч жителей - это очень серьезная проблема, которая не может не волновать всех нас, - отметил Николай Клочко. - То, что прошел отопительных сезон 2016-2017 годов без больших порывов, показывает, что вы сумели в опасных точках сделать ремонт, но с другой стороны мы не можем полагаться на случай. Поэтому я просил бы вас все же ускорить решение этой проблемы. Ремонт тепловых сетей - это не только гарантия от серьезных порывов и аварий, но и обеспечение снижения лишних потерь тепловой энергии».

В то же время руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий акцентировал на том, что областному центру необходимо улучшить работу жилищно-коммунальных контор в подготовке к новому отопительному сезону.

«В городе Сумы большинство работ по подготовке многоквартирных домов проводило ООО «Сумытеплоэнерго», хотя на самом деле это функция обслуживающих организаций - ЖЭКов или ОСМД, - подчеркнул он. - Мы считаем, что работа по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов ЖЭКами была провалена. Поэтому, пожалуйста, делайте выводы, а наш отдел жилищно-коммунального хозяйства будет контролировать жестко, и город Сумы в том числе».