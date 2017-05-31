Глава облсовета подписал контракты с четырьмя руководителями коммунальных заведений Сумщины Сегодня глава депутатского корпуса Сумщины Владимир Токарь вручил контракты руководителям четырех коммунальных учреждений областного совета.

Договоры заключены с главными врачами третьей областной специализированной психиатрической больницы Галиной Шуляк, Сумского областного клинического госпиталя ветеранов войны Инессой Савенко, директором областной детско-юношеской спортивной школы «Региональный центр зимних видов спорта» Виктором Светличным и руководителем Регионального ландшафтного парка «Сеймский» Сергеем Прокопенко.

Напомним, что решение о контрактной формы работы руководителей областных коммунальных учреждений, находящихся в общей собственности территориальных громад сел, поселков и городов Сумщины, приняли депутаты на последней сессии областного совета. Контракты заключены сроком от одного до трех лет.