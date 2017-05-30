Сумские хоккеисты взяли призы в Виннице

В турнире приняло участие 11 команд, серди них две с Сумщины – КДЮСШ «Барса» из Шостки. и СДЮШОР «Динамо» из Сум. Как поделился тренер КДЮСШ «Барса» Игорь Яковенко, последние годы наблюдается хорошая тенденция в этом поколении юных хоккеистов. Вот уже три года в возрастных группах 20903-04, 2004-05, 2005-06 г.р. невозможно предсказать победителей и призёров чемпионатов Украины. Сразу по шесть команд могут занять и первые места и оказаться в нижней части таблицы. И на каждом турнире расклад разный. Это показывает, что общий уровень детского хоккея на траве выровнялся, и нет явных фаворитов, которые на голову выше остальных.
Турнира проходил в два этапа. Сначала команды были разделены на две группы – 5 и 6 команд, затем по первых два места из обеих групп – разыграли медали, третье-четвертое места в группах – играли за 5-8 места, остальные – за 9-11.
В группе А шосткинцы поделили первое место с будущим чемпионом ДЮСШ «Авангард» из Калиновки, а группу Б выиграли сумские динамовцы. В финальной группе сильнее оказались калиновцы, вторыми стали щшосткинцы, третьими – сумчане.
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