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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5775

Сумские хоккеисты взяли призы в Виннице

С 12 по 14 июня в Виннице состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2004-05 годов рождения.

В турнире приняло участие 11 команд, серди них две с Сумщины – КДЮСШ «Барса» из Шостки. и СДЮШОР «Динамо» из Сум. Как поделился тренер КДЮСШ «Барса» Игорь Яковенко, последние годы наблюдается хорошая тенденция в этом поколении юных хоккеистов. Вот уже три года в возрастных группах 20903-04, 2004-05, 2005-06 г.р. невозможно предсказать победителей и призёров чемпионатов Украины. Сразу по шесть команд могут занять и первые места и оказаться в нижней части таблицы. И на каждом турнире расклад разный. Это показывает, что общий уровень детского хоккея на траве выровнялся, и нет явных фаворитов, которые на голову выше остальных.

Турнира проходил в два этапа. Сначала команды были разделены на две группы – 5 и 6 команд, затем по первых два места из обеих групп – разыграли медали, третье-четвертое места в группах – играли за 5-8 места, остальные – за 9-11.

В группе А шосткинцы поделили первое место с будущим чемпионом ДЮСШ «Авангард» из Калиновки, а группу Б выиграли сумские динамовцы. В финальной группе сильнее оказались калиновцы, вторыми стали щшосткинцы, третьими – сумчане.

Спорт Хоккей на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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