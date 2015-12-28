В субботу центр Сум временно закроют для транспорта

С 7:00 до 14:00 для частного и общественного транспорта будет закрыт пр-т Шевченко - на участке от пересечения с ул. Набережная р. Сумка до пересечения с ул. Леваневского.
Это делается с целью обеспечения надлежащей безопасности дорожного движения и общественного порядка.
В Сумах в субботу, 24 сентября, с целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения футбольного...
11 июня в связи с проведением чемпионата Украины по спортивной ходьбе в честь 80-летия Владимира Голубничего ограничат движение транспорта по...
С 7 июня в Сумах в связи с текущим ремонтом проезжей части планируют перекрыть ул. Троицкую и Леваневского....
На этой неделе движение транспорта по улице Прокофьева будет ограничено....
Сумчане присоединились к всеукраинской акции против отмены спецрежима для сельского хозяйства....