В субботу центр Сум временно закроют для транспорта В связи с проведением соревнований по спортивной ходьбе в субботу, 17 июня, в центре Сум ограничат движение транспорта.

С 7:00 до 14:00 для частного и общественного транспорта будет закрыт пр-т Шевченко - на участке от пересечения с ул. Набережная р. Сумка до пересечения с ул. Леваневского.

Это делается с целью обеспечения надлежащей безопасности дорожного движения и общественного порядка.