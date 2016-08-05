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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01235

В Сумах решали судьбу Кадырова

В минувшую пятницу, 9 июня, состоялось заседание наблюдательной комиссии при исполнительном комитете городского совета.

В повестку дня были внесены материалы об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания на основании ст. 81 УК В и перевода осужденного Кадырова Т. С. к УУК (участка усиленного контроля) за нарушение режима отбывания наказания, согласно представленным администрацией ГУ «Сумской исправительной колонии (№ 116)» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Во время заседания, членами Комиссии рассмотрено пять материалов относительно осужденных. Из них согласовано на условно-досрочное освобождение осужденных от отбывания наказания четырем лицам; одному лицу - на перевод в участке усиленного контроля, сообщает сайт мЭрии.

Право Условно-досрочное освобождение
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