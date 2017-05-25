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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23147

На Сумщине в течение часа раскрыли разбойное нападение на семью ферморов

Происшествие произошло в селе Саи на Липроводолинщини. Трое приезжих «гастролеров» и житель области совершили разбойное нападение на семью фермера.

Сообщение о разбойном нападении на семью местного фермера работники полиции получили в час ночи от главы сельсовета. На место происшествия немедленно были направлены следственно-оперативная группа полиции, эксперты и лучшие розыскники и следователи областного аппарата ГУНП области. На поиски неизвестных и иномарки были задействованы весь личный состав Липоводолинского и нескольких прилегающих районов, в действие был введен план «Перехват».

Впрочем, быстро найти и задержать подозреваемых помогла предусмотрительность одного из оперативников полиции. Несколькими часами ранее, при отработке зоны оперативного обслуживания, он заметил в одном из населенных пунктов района иномарку с государственными номерами другого региона, и записал их. Поэтому, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, особое внимание обратили и на нее. Как оказалось - не зря, ведь разыскиваемые нападавшие передвигались именно на ней.

«Как выяснилось, трое нападавших проникли в дом 47-летнего фермера, зайдя во двор через незапертую огородную калитку, - комментирует событие временно исполняющий обязанности начальника Липоводолинского отделения полиции Александр Каливод. - Избив мужчину и его 69-летнюю мать, они привязали их к стульям, и потребовали денег. При этом незнакомцы угрожали обоим своим жертвам пистолетом, а мужчине еще и пытались плоскогубцами сорвать на ногах ногти. Не выдержав издевательства над сыном, старушка отдала неизвестным свою пенсию - все имеющиеся в доме деньги в сумме три тысячи гривен».

Обыскав дом, и не найдя больше ни копейки, нападавшие покинули место преступления на своем авто.

Однако убежать им не удалось - уже через час легковушка «Форд» была обнаружена полицией Недригайлове и остановлена. Кроме 56-летнего водителя, в салоне были еще двое его земляков, жителей Запорожской области, в возрасте 43-х и 28-ми лет, и 38-летний житель области, который имел судимости как участник организованной преступной группировки. В автомобиле полицейские нашли и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к совершению разбойного нападения.

Сейчас в полиции уже открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение), подозреваемым уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения содержание под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой
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