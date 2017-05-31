ПФК «Сумы» погасил большую часть задолженности перед игроками ПФК «Сумы» погасил почти всю задолженность перед футболистами по зарплате.

Также наблюдается положительная динамика выплат остальной суммы задолженности, сообщает официальный сайт Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов. В начале года капитан сумчан Дмитрий Богачев обратился к организации за юридической помощью. Предметом стала невыплата клубом зарплаты перед ним и другими футболистами команды. Именно при содействии Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов удалось добиться мирного урегулирования спора.