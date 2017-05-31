ПФК «Сумы» погасил большую часть задолженности перед игроками

Также наблюдается положительная динамика выплат остальной суммы задолженности, сообщает официальный сайт Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.
В начале года капитан сумчан Дмитрий Богачев обратился к организации за юридической помощью. Предметом стала невыплата клубом зарплаты перед ним и другими футболистами команды.
Именно при содействии Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов удалось добиться мирного урегулирования спора.
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