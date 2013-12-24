В Сумах пройдет фестиваль «Друг из приюта»

В городском парке им. Кожедуба пройдет уже традиционный фестиваль «Друг из приюта». Сумчан приглашают познакомиться с бездомными животными, приглядеться к ним и, возможно, уйти с фестиваля уже с пушистым другом. На выставке будут представлены около 30 взрослых животных, 15 щенков, а также кошки.
Все животные с ветдокументами, прошли вакцинацию, а большинство женских особей стерилизованы.
Прямо с фестиваля желающие смогут уйти уже с новым другом. Для этого подписывается акт приема-передачи с членами общества защиты животных, а так же проводится небольшое собеседование. Ведь волонтеры приюта готовы отдавать своих питомцев, которые зачастую уже многое повидали, только в надежные руки.
В программе фестиваля:
Собаки и кошки Центра передержки - ищут дом!
Фотосушка собак;
Развлекательная программа, выступления творческих коллективов;
Консультация ветеринара и кинолога;
Фуд-зона;
Благотворительная ярмарка (все собранные средства пойдут на лечение и содержание бездомных животных);
Сбор помощи для приюта (можно приносить простыни, одеяла, покрывала (необходимые для восстановления животных в послеоперационные периоды), корма (больше для щенков, а с недавних пор и кошек), лекарства, амуницию (ошейники, поводки, намордники (нейлоновые на липучках)), мячики, игрушки.
Начало фестиваля в 12:00 (возле колеса обозрения).
Для справки: впервые фестиваль «Друг с приюта» был проведен в 2015 году, тогда, благодаря выставке животных из приюта, 11 собак обрели дом.
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