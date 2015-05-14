В Сумах состоится марш «За семью и жизнь»

Далее пешим ходом колонна пойдет в центр города, где в 16.00 на площади Независимости пройдут торжественные мероприятия и локации для семейных развлечений: аквагрим, сладкая вата, кукольный театр, ростовые куклы и др.
Организаторы говорят, что таким образом они хотят показать, что именно семейные ценности - основа благосостояния государства и семья - это, прежде всего, Он и Она.
Каждая семья, которая придет на мероприятия, получит подарок. От организаторов одно условие - семья должна быть не менее трех человек - мама, папа, дети.
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