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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06106

В Сумах состоится марш «За семью и жизнь»

Марш за сохранение жизни и семейных ценностей начнется 18 июня в 15.00 возле ТЦ «Мануфактура».

Далее пешим ходом колонна пойдет в центр города, где в 16.00 на площади Независимости пройдут торжественные мероприятия и локации для семейных развлечений: аквагрим, сладкая вата, кукольный театр, ростовые куклы и др.

Организаторы говорят, что таким образом они хотят показать, что именно семейные ценности - основа благосостояния государства и семья - это, прежде всего, Он и Она.

Каждая семья, которая придет на мероприятия, получит подарок. От организаторов одно условие - семья должна быть не менее трех человек - мама, папа, дети.

Общество День семьи
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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