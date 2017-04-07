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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09117

На Сумщине очередная авария на нефтепроводе

НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» сообщило Госэкоинспекцию об очередной аварии, которая произошла в ночь с 14 на 15 июня на землях Кардашевского сельского совета Ахтырского района.

Авария произошла в результате разгерметизации нафтогазосборного коллектора ГЗУ-6 - узел подключения в нефтепровод ГЗУ-2,3,4 5,9 КЗоТ Бугры ЦВНГ-1 с загрязнением почвы на площади 50 кв. м.

16 июня специалистами Госэкоинспекции проведено обследование места происшествия, в ходе которого установлено, что площадь загрязнения составляет 110 кв. м, и осуществлен отбор о почвы. На сегодня порыв локализован. Предприятием проведены мероприятия по ликвидации последствий аварии.

Право Госэкоинспекция НГДУ «Ахтырканефтегаз»
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