На Сумщине очередная авария на нефтепроводе

Авария произошла в результате разгерметизации нафтогазосборного коллектора ГЗУ-6 - узел подключения в нефтепровод ГЗУ-2,3,4 5,9 КЗоТ Бугры ЦВНГ-1 с загрязнением почвы на площади 50 кв. м.
16 июня специалистами Госэкоинспекции проведено обследование места происшествия, в ходе которого установлено, что площадь загрязнения составляет 110 кв. м, и осуществлен отбор о почвы. На сегодня порыв локализован. Предприятием проведены мероприятия по ликвидации последствий аварии.
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