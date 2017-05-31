На Сумщине автомобиль слетел в кювет и перевернулся Сегодня, 16 июня, около 10.30, на автодороге возле села Чаплеевка Шосткинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает полиция, легковой автомобиль ВАЗ-21154 выехал на левую обочину и перевернулся в кювете.

В результате ДТП две пассажирки в возрасте 52-х и 39-ти лет, получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.

По предварительным данным, 40-летний водитель, житель Шостки, был трезв.

У правоохранителей есть все основания полагать, что причиной аварии стало поврежденное колесо — вероятно, не выдержала шина, и лопнула во время движения автомобиля, пишет shostka.info.