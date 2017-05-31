На Сумщине автомобиль слетел в кювет и перевернулся

Как сообщает полиция, легковой автомобиль ВАЗ-21154 выехал на левую обочину и перевернулся в кювете.
В результате ДТП две пассажирки в возрасте 52-х и 39-ти лет, получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.
По предварительным данным, 40-летний водитель, житель Шостки, был трезв.
У правоохранителей есть все основания полагать, что причиной аварии стало поврежденное колесо — вероятно, не выдержала шина, и лопнула во время движения автомобиля, пишет shostka.info.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей легковушки «Дэу Ланос», 44-летний житель Шостки допустил столкновение с автомобилем «Нива». От...
12 июня, около 14 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Казацкий Вал....
Сегодня, 14 июня, в Сумах произошло ДТП с участием автомобиля такси «Пежо»....
Патрульные составили 2 админматериала на виновника ДТП....
В восьми авариях пострадали 20 человек. Самая масштабная из ДТП произошло в Недригайловском районе, где пострадали 10 пассажиров....