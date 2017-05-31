Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5721

На Сумщине автомобиль слетел в кювет и перевернулся

Сегодня, 16 июня, около 10.30, на автодороге возле села Чаплеевка Шосткинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает полиция, легковой автомобиль ВАЗ-21154 выехал на левую обочину и перевернулся в кювете.

В результате ДТП две пассажирки в возрасте 52-х и 39-ти лет, получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи они отпущены домой.

По предварительным данным, 40-летний водитель, житель Шостки, был трезв.

У правоохранителей есть все основания полагать, что причиной аварии стало поврежденное колесо — вероятно, не выдержала шина, и лопнула во время движения автомобиля, пишет shostka.info.

Право Дтп
view counter

По тематике

В Шостке пьяный водитель совершил ДТП (фото)
Сегодня 10:35

В Шостке пьяный водитель совершил ДТП (фото)

Находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей легковушки «Дэу Ланос», 44-летний житель Шостки допустил столкновение с автомобилем «Нива». От...

Вчера 16:14

В Сумах водитель наехал на припаркованное авто и уехал

12 июня, около 14 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Казацкий Вал....

Пьяная сумчанка без прав въехала в детскую площадку
14.06.2017 21:28

Пьяная сумчанка без прав въехала в детскую площадку

Сегодня, 14 июня, в Сумах произошло ДТП с участием автомобиля такси «Пежо»....

В Сумах ночью пьяный водитель устроил ДТП
14.06.2017 11:55

В Сумах ночью пьяный водитель устроил ДТП

Патрульные составили 2 админматериала на виновника ДТП....

12.06.2017 18:00

За выходные на дорогах Сумщине произошло 8 ДТП

В восьми авариях пострадали 20 человек. Самая масштабная из ДТП произошло в Недригайловском районе, где пострадали 10 пассажиров....

Новости

На Сумщине автомобиль слетел в кювет и перевернулся
Сегодня 17:57
Сумчанин подал в суд на исполком еще по одному маршрутчику
Сегодня 17:49
На Сумщине очередная авария на нефтепроводе
Сегодня 17:09
В Сумах состоится марш «За семью и жизнь»
Сегодня 17:06
Сумские хоккеисты взяли призы в Виннице
Сегодня 16:57
В Сумах не хотят отказываться от «порочной» практики ямочного ремонта дорог
Сегодня 16:38
ПФК «Сумы» погасил большую часть задолженности перед игроками
Сегодня 16:29
На Сумщине в течение часа раскрыли разбойное нападение на семью ферморов
Сегодня 16:23
На Шосткинщине ураган выломал 170 гектаров леса
Сегодня 15:51
Глава облсовета подписал контракты с четырьмя руководителями коммунальных заведений Сумщины
Сегодня 15:11
В Сумах решали судьбу Кадырова
Сегодня 15:01
В субботу центр Сум временно закроют для транспорта
Сегодня 14:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.