Лагерь «Чайка» открыл 60-й оздоровительный сезон В детском оздоровительном центре «Чайка» ПАО «Сумское НПО» торжественно стартовала юбилейная летняя кампания. А это значит, что для 200 детей, которые приехали на первую смену, каникулы-2017 начались с феерического шоу с песнями, танцами, развлечениями...

В целом же, заведение в ближайшие месяцы планирует организовать динамичный отдых для почти тысячи сумчан от 6 до 15 лет, среди которых будут представители льготных категорий, а именно: дети участников АТО и из малообеспеченных семей.

«Наш лагерь в течение шести десятилетий является местом встречи старых друзей и поиска новых, площадкой, которая развлекает, обучает. И, что самое главное, позволяет ощутить полную свободу от школьных забот и домашних обязательств, отвлечься от обычного и окунуться с головой в захватывающий мир приключений», – отметил во время открытия сезона директор ОДЦ «Чайка» Владимир Панченко.

Заместитель председателя профсоюзного комитета «Машметалл» Владислав Соцков, обращаясь к присутствующим, сказал, что в фундамент «Чайки», которая впервые открыла свои двери в далеком в 1957 году, была заложена любовь к ребенку. Она, несмотря на то, что прошло много времени, до сих пор остается главной движущей силой данного лагеря. Благодаря ей и людям, которые искренне влюблены в свое дело, удалось создать не просто оздоровительный центр, а заведение с устоявшимися традициями и непревзойденной атмосферой, которому без всякого страха взрослые доверяют своих детей и внуков.

«Для моего сына Максима это третье посещение «Чайки», – сообщила сотрудница Сумского НПО Оксана Попова. – Они с друзьями договорились, что поедут на первую смену, поэтому я возражать не стала, ведь ребенок после отдыха здесь возвращается домой вдохновленным и довольным».

Оздоровительный центр пытается никого не разочаровывать, поэтому педагогический коллектив каждый раз готовит насыщенную эксклюзивную программу. Так, в июне малышей захватит зодиакальный калейдоскоп событий: «Угадай звездную мелодию», «Мой зодиак сможет», «Звездные клоны» и другие. Предполагается, что детвора попробует себя проявить в различных ипостасях. Лейтмотивом второй смены (с 6 по 26 июля) станет юбилей заведения, а финальная третья, которая продлится с 29 июля до 18 августа, призвана продемонстрировать детям богатый мир профессий, в котором для каждого найдется место.

Вся летняя кампания нынешнего года, как и предыдущих, будет сопровождаться квестами, подвижными играми на свежем воздухе, незабываемыми дискотеками, познавательными экскурсиями и творческими кружками. Для тех, кто хочет первым узнавать новости из «Чайки», будет издаваться лагерная газета. Кроме того, планируется видеосопровождение интересных событий на специальном канале в YouTube.

ОДЦ «Чайка» имеет в своем активе не только признание юных гостей и их родителей, но и различные награды от местной и областной власти. На днях также стало известно, что подведомственное заведение Сумского НПО вошло в тройку лучших детских лагерей оздоровления и отдыха в Украине.

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